Natale, parto anticipato: bimbo nasce nell’area di servizio a Rimini

Lo aspettavano per la notte di Natale, ma il piccolo ha giocato d’anticipo di qualche ora ed è venuto al mondo in una stazione di servizio. E’ accaduto ieri pomeriggio a Rimini.

Quando sono iniziate le doglie, la donna ha preso posto nell’auto condotta dal marito e diretta verso l’ospedale, con la previsione che il travaglio sarebbe andato avanti per qualche ora e magari il parto avveniva proprio nella notte di Natale.

Tuttavia il nascituro aveva deciso di nascere, e in fretta: il futuro padre ha deciso di fermarsi nella piazzola della stazione carburanti e richiesto il soccorso sanitario. E quando il personale dell’ambulanza e’ arrivato sul posto il piccolo stava gia’ nascendo, i sanitari si sono quindi trasformati in ostetrici e hanno aiutato la donna a darlo alla luce. Il bimbetto pesa 3 kg e una volta venuto al mondo e’ stato ricoverato, con la mamma, all’ospedale Infermi per accertamenti: le condizioni di entrambi sono buone.