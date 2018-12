Il Natale nel piatto degli italiani: prima sfilata dei dolci regionali

I menu dei pranzi e cenoni delle Feste sono al centro dell’ultimo weekend utile prima di imbandire le tavole al mercato di Campagna Amica a Roma al Circo Massimo in Via San Teodoro 74 dalle 9,30 di sabato 22 dicembre con la presentazione dello studio Coldiretti/Ixe’ sul “Natale 2018 nel piatto degli italiani” e la prima sfilata dei dolci natalizi regionali.

Si tratta della più approfondita analisi sul pasto più importante dell’anno preparato con cura dalle famiglie italiane, dall’antipasto al dolce. Non pero’ solo Panettone e Pandoro sulle tavole degli italiani, il Natale è innanzitutto l’occasione per riscoprire i gusti ed i profumi della tradizione locale in tutte le regioni che si potranno conoscere nell’occasione con la prima sfilata dei dolci Natalizi.

Consigli dei cuochi contadini (agrichef) con le ricette conservate da generazioni nelle campagne e per la scelta dei prodotti inimitabili del territorio per stupire a tavola. Focus anche sulla passione degli italiani per i caratteristici cesti natalizi, i prodotti immancabili, il costo medio e le nuove tendenze.