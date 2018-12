La manifestazione, consolidatasi negli anni è un’attrattiva per le realtà vicine e non solo. Un Natale tutto da vivere con la gioia nel cuore è il messaggio che ha lancia a fine serata a tutti i cittadini il vicesindaco Gennaro Somma.

Tante le persone che si sono ritrovate in piazza per questo momento emozionante. “Il bianco Natale avrà un calendario vasto di appuntamenti,” sottolinea l’assessore Speranza Fusco.

Pimonte dà inizio al suo Natale con l’accensione dell’albero in piazza, tra cori di bambini vestiti da Babbo Natale e la fanfara dei Carabinieri: un momento magico, quello di ieri, con l’accensione dell’albero alla presenza del vicesindaco Gennaro Somma e dell’assessore Speranza Fusco.

Natale: a Pimonte l’accensione dell’albero tra cori di bambini e la fanfara dei Carabinieri

