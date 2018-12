Natale: cappone e salmone protagonisti delle tavole milanesi

Cappone, salmone, Grana Padano e panettone, accompagnati da bollicine italiane. Nel carrello della spesa natalizia dei milanesi e più in generale dei lombardi vince la tradizione. Anche se non mancano elementi di novità sia a tavola, sia nei regali e negli addobbi della casa.

E’ questo, in sintesi, il quadro che emerge dall’analisi dell’Osservatorio dei Supermercati ‘Il Gigante’, gruppo della grande distribuzione che può contare complessivamente su 54 punti vendita nel Nord Italia (38 dei quali in Lombardia).

‘Il Gigante’, infatti, come da consuetudine, ha effettuato una serie di rilevazioni ‘pre-natalizie’ per rapportare il trend dei consumi tra il 12 e il 21 dicembre di quest’anno e del 2017. Assoluti protagonisti della cena e del pranzo di Natale saranno dunque il cappone, ma anche l’anatra e il coniglio (che complessivamente fanno registrare un +10%), tutti con la variabile del ‘ripieno’. Impennata anche del salmone che, nonostante il prezzo in salita, segna una crescita del 15%. Positivo anche il Grana Padano con un +5%, mentre ottime sono le performance del polpo che, grazie ad un costo in ribasso del 20%, aumenta le proprie richieste del 15%. Sostanziale tenuta per pasta fresca e ravioli.

Nel settore dei vini il Prosecco sale del 15%, così come segnali positivi giungono dalle bollicine della Franciacorta e del Trentino. Molto bene anche gli spumanti dell’Oltrepò Pavese che tengono il passo di prodotti più titolati.

”La qualità – commenta Giorgio Panizza, membro del CdA dei Supermercati ‘Il Gigante’ – condiziona in maniera sempre più forte la scelta dei consumatori sia nel vino, sia negli altri settori. La gente preferisce bere un bicchiere di meno, ma puntare su prodotti DOCG, DOC o IGT. Dal nostro Osservatorio risulta che tra i vini i prodotti di qualità raggiungono l’80% del venduto. Un trend che riguarda pure il cibo con una platea, anche in questo caso, sempre più orientata verso il made in Italy di qualità ”.

Guardando, invece, ai dolci “panettone e pandoro – spiega Panizza – non temono rivali e restano in assoluto, soprattutto nelle loro versioni classiche, i più gettonati dalle famiglie”. E a proposito della tradizione, l’Osservatorio dei Supermercati ‘Il Gigante’ rileva che è sempre molto salda la scelta del presepe. ”Le vendite della capanna, delle statuine e degli accessori – aggiunge Giorgio Panizza – confermano gli ottimi risultati dello scorso Natale, quando addirittura ci trovammo nella condizione di riassortire i reparti. Quest’anno c’è stata grande attenzione anche verso le luminarie di Natale che, complice anche la tecnologia LED, ha fatto aumentare del 10% la vendita delle ‘file di luci’ e dei giochi di colori, sia da interno che da esterno”. Per i regali la tecnologia si conferma indossabile, protagonisti i braccialetti fitness, gli smartwatch e i giochi elettronici. Mentre tra i prodotti per la casa la parte del leone la fanno le asciugatrici e le scope elettriche.