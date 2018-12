Natale: 18 milioni di italiani in vacanza durante le feste

Diciotto milioni di italiani vanno in vacanza in queste festività natalizie: quasi l’8% in più del 2017, secondo un’indagine condotta dal Centro studi CNA, in collaborazione con CNA Turismo e Commercio, condotta tra gli iscritti alla Confederazione.

Approfittando del calendario sono 18 milioni quindi gli italiani che si mettono in viaggio per andare in vacanza nelle prossime due settimane: quasi un milione e 350mila italiani in più dell’anno scorso, un consistente +8% in termini relativi.

Ad aumentare sarà anche la spesa, in maniera più consistente dei vacanzieri: l’importo crescerà intorno al 10% per arrivare a 320 euro di media. Nel complesso, l’esborso complessivo degli italiani per le vacanze delle prossime festività i 5,8 miliardi, segnando una crescita del 13,5% rispetto a dodici mesi fa.