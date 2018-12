Virgin Galactic, “SpaceShipTwo benvenuta nello spazio”: i piloti vedono la curvatura della Terra [VIDEO]

La Virgin Galactic di Richard Branson ha portato con successo la sua navetta nello spazio. La SpaceShipTwo è decollata con i primi raggi del sole del mattino (ora locale) dal centro di test di Mojave, in California, davanti a centinaia di dipendenti e ai membri delle loro famiglie. La navetta ha raggiunto l’incredibile altezza di 82,7km dopo essere stata rilasciata dall’aereo che l’ha trasportata fino a 13,1km e ha toccato una velocità massima di 2,9 volte la velocità del suono. Centinaia di persone hanno assistito al decollo dell’aereo che ci porta sempre più vicini all’era del turismo spaziale.

Decollata alle 7:10 locali, la navetta ha fatto ritorno al centro di test con successo, per il sollievo di Branson, come da lui stesso riconosciuto. Ha raggiunto l’altitudine dello spazio 50 minuti dopo il decollo, che la compagnia ha accolto con il seguente messaggio sul proprio account Twitter: “SpaceShipTwo, benvenuta nello spazio”. Dopo essere stata sganciata dall’aereo, la navetta ha iniziato la sua ascesa che ha portato i due piloti Mark Stucky e Frederick Sturckow, astronauta della NASA, ad osservare la curvatura della Terra, come potrete vedere nel video in fondo all’articolo, e a far provar loro l’assenza di gravità. E se tutto continuerà secondo i piani, il 2019 potrebbe essere l’anno in cui inizieranno i primi voli commerciali, quando i 6 passeggeri a bordo della navetta potranno vivere lo spettacolo di osservare il nostro pianeta dallo spazio. E i clienti non mancano di certo, considerando che già oltre 600 persone hanno acquistato i biglietti da 250.000 dollari.

“Chi ha pianto qui?”

Branson ha fato riferimento a coloro che hanno sacrificato le loro vite per la causa di Virgin Galactic, come il co-pilota morto in un incidente del 2014. Parlando alla folla dopo il successo del lancio, il patron di Virgin Galactic ha dichiarato: “Chi ha pianto qui? Io molto. Oggi, per la prima volta nella storia, una navetta con equipaggio, costruita per trasportare passeggeri privati, ha raggiunto lo spazio. Oggi abbiamo completato il nostro primo volo che genera profitto e abbiamo creato due nuovi astronauti – beh uno di loro lo era già ma sapete cosa intendo. Oggi abbiamo dimostrato che Virgin Galactic può davvero aprire allo spazio per cambiare il mondo in positivo”.

Il 68enne è stato emozionato per tutto il volo, versando molte lacrime e abbracciando il figlio Sam quando la navetta ha raggiunto lo spazio. Branson ha continuato: “Ora andremo avanti con la parte restante del nostro programma del test di volo che vedrà il motore del razzo funzionare più a lungo e la VSS Unity volare ancora più veloce e più in alto, dando a migliaia di astronauti privati un’esperienza che fornisce una nuova prospettiva planetaria alla nostra relazione con la Terra e con il cosmo. Ma non dimentichiamoci che lo spazio è anche duro e noi riconosciamo ogni giorno l’impegno e il sacrificio che sono stati dimostrati in maniera costante dalla nostra fantastica famiglia di Mojave. Le persone hanno letteralmente messo le loro vite in pericolo per portarci qui. Questo giorno è per loro così come lo è per tutti noi”.

Dopo essere tornato al centro di test, il co-pilota Stucky ha dichiarato: “È stato un volo fantastico. Saremmo stati felici con un terzo di tutto questo”. Mentre Sturckow ha commentato: “È stato un volo spettacolare e non vedo l’ora di rifarlo”. E anche tutto il mondo ora non vede l’ora di scoprire fin dove riuscirà a spingersi la Virgin Galactic e se davvero nell’arco di pochi mesi inizierà a portare i turisti spaziali a guardare la Terra da lassù.