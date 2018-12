Nebbia in Basso Molise: 2 incidenti stradali nella notte

Banchi di nebbia hanno avvolto la costa molisana nella notte e due incidenti stradali si sono verificati in Basso Molise: il primo poco prima delle 22 all’ingresso della tangenziale di Termoli, lato zona industriale (il conducente di una Fiat Croma SW ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada), il secondo nella periferia di Montenero di Bisaccia. In quest’ultimo caso una Fiat Grande Punto si è ribaltata in Contrada San Biase (il conducente 24enne ha sbandato affrontando una curva, ed è rimasto ferito).