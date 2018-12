Limitazioni per nebbia e problemi radar all’aeroporto di Venezia

La fitta nebbia e un malfunzionamento del radar di terra stanno provocando problemi al traffico aereo sull’aeroporto di Venezia. L’Enav – in una nota – informa che per queste due ragioni vengono applicate alcune limitazioni al numero di decolli e atterraggi, con conseguenti ritardi sia in partenza che in arrivo.

Queste limitazioni, applicate secondo procedure standard – precisa l’ente di assistenza al volo – garantiscono la massima sicurezza delle operazioni sull’aeroporto. Enav aggiunge che tecnici sono al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile e, comunque, quando le condizioni meteo dovessero migliorare verra’ ripristinata la normale attività.