Il pm di Busto Arsizio (Varese), informato dalla Polizia di Stato intervenuta sul posto, non ha ritenuto di disporre l’autopsia sul corpo della piccola. La bimba era arrivata in Italia insieme alla madre, richiedente asilo pakistana, lo scorso agosto.

Una bimba di 5 mesi è morta nella notte in una casa di accoglienza a Busto Arsizio (Varese). A quanto si apprende si tratterebbe di un caso di “morte in culla”.

Neonata vittima di ‘morte in culla’ nel varesotto

MEDICINA & SALUTE