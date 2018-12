Neve e grecale: codice giallo a Firenze

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnale un codice giallo per neve e vento per oggi, domenica 16 dicembre 2018. Possibilità di nevicate a quote superiori a 500-600 metri sulle zone appenniniche e localmente a quote più basse, in particolare sull’Alto Mugello.

Domani, lunedì, dalle prime ore della notte quota neve in calo fino a 200-300 metri sulle zone appenniniche e fino a 300-500 metri sui restanti rilievi. Graduale attenuazione dei fenomeni nel corso della mattinata.

Dalla tarda sera di oggi, domenica, intensificazione dei venti di grecale in graduale attenuazione nella mattina di domani.