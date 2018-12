Nucleare, Isin: “Il terremoto in Slovenia ‘non tocca’ la centrale di Krko”

La scossa di terremoto registrata ieri pomeriggio in Slovenia, con epicentro a circa 10 km dalla citta’ di Pivka, non e’ stata registrata dalla strumentazione antisismica della centrale nucleare di Krko e, quindi, non ci sono state conseguenze di alcun tipo sull’impianto e la sua sicurezza.

Lo ha comunicato il Governo sloveno all’ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione) che si e’ immediatamente attivato non appena giunta la notizia della scossa tellurica. “Assieme all’Arpa Friuli siamo in costante contatto con le autorita’ slovene – spiega il direttore dell’ISIN, Maurizio Pernice – per avere piena e immediata contezza di tutte le verifiche che si stanno svolgendo, anche se l’entita’ del fenomeno sismico e le conseguenze della scossa sembrano tali da non destare preoccupazioni. Con le autorita’ slovene nelle scorse settimane abbiamo visitato proprio la centrale di Krko, ed in quella occasione abbiamo confermato e implementato i meccanismi e le procedure di reciproca informazione”.