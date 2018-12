Lo ha detto il Segretario di Stato americano Mike Pompeo in Consiglio di Sicurezza all’Onu. Pompeo ha detto che i missili iraniani sono gia’ in grado di colpire capitali come Atene, Sofia, Bucarest e altre grandi citta” europee.

“Le attività missilistiche iraniane non sono diminuite dopo l’entrata in vigore dell’accordo sul nucleare: sono invece aumentate”.

