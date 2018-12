Nuova Zelanda: le forze di difesa si preparano ad affrontare i cambiamenti climatici

In Nuova Zelanda le forze di difesa si preparano a fronteggiare i cambiamenti climatici ed i loro effetti: è stato elaborato un report che esamina l’impatto sui militari, secondo il quale il riscaldamento globale peserà sempre più sulle loro risorse. Nelle vicine nazioni insulari del Pacifico – prosegue il documento – l’impatto sarà estremo, tanto che assicurare assistenza umanitaria potrà limitare la capacità di svolgere i tradizionali ruoli di difesa.

Le criticità nel Pacifico peggioreranno inevitabilmente – si rileva – con potenziale scarsità di cibo e di acqua, contese territoriali derivanti dalla migrazione climatica, eventi meteo estremi. “Con l’intensificarsi dell’impatto del cambiamento climatico, la Nuova Zelanda potra’ dover affrontare impegni operativi concomitanti, impiegando risorse e a spese della preparazione per altre esigenze“, spiega il report. “Quando si intersecano con una complessa rete di problemi ambientali e sociali, gli effetti del cambiamento climatico possono contribuire in modo significativo a conflitti di basso livello e violenti. Le implicazioni di sicurezza sono poi amplificate in aree caratterizzate da debole governance o corruzione“.