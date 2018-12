Organizzare Italia promuove il Desk Day

Si svolgerà il 6 dicembre la prima giornata nazionale dedicata all’organizzazione razionale della scrivania, per favorire il flusso di lavoro e il benessere individuale.

Si tratta di una campagna ideata e promossa da Organizzare Italia, prima azienda in Italia che si occupa di formazione delle competenze organizzative, per favorire la creazione di spazi di

lavoro comodi e funzionali capaci di sostenere il lavoratore nel libero svolgimento delle proprie attività lavorative.

Sia che si lavori in ufficio, sia che si lavori a casa, la scrivania infatti è lo spazio fisico cardine dell’attività lavorativa. Sulla scrivania transita di tutto, blocchi per appunti, post-it a cui è stato

affidato un messaggio, faldoni da esaminare, documenti da archiviare e molto altro. Spesso però è un luogo disordinato dove regna il caos, ricettacolo del non evaso, non concluso non archiviabile.

Caos e disordine sono grandi nemici della produttività, infatti sovraccaricano i sensi di stimoli erodendo la capacità di mettere a fuoco. Per cui avere una scrivania affollata di oggetti tende

ad aumentare la sensazione di avere più cose da fare e causa stress, oltre al fatto che spesso il disordine comunica una cattiva immagine di sé e della propria capacità di gestire il lavoro creando imbarazzo e frustrazione.

Il Desk Day si svolgerà giovedì 6 dicembre, una data strategica che cade all’inizio di un mese in cui si cerca di chiudere con le cose irrisolte e si avviano attività da mettere in campo per l’anno

che dovrà iniziare. Un momento perfetto per dedicare tempo alla razionalizzazione dello spazio della scrivania e per individuare priorità lavorative e comfort degli spazi.

Per il Desk Day le offerte di Organizzare Italia sono tante. Un vademecum che indicherà i passi da seguire per avere una scrivania organizzata e funzionale, un test per misurare il caos della propria scrivania, 5 consulenze gratuite ai primi che il 6 dicembre condivideranno la foto della propria scrivania sulla pagina Facebook di Organizzare Italia, per il resto dei partecipanti

risposte in tempo reale sulla pagina Facebook dell’azienda e infine la possibilità di acquistare ad un prezzo eccezionale nei giorni precedenti il Desk Day il modulo formativo con il quale apprendere come organizzare al meglio e in maniera funzionale la propria scrivania.