Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: sesta puntata di “Dottori in corsia”

Sesto appuntamento con “Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”, la docu-serie in dieci puntate ideata da Simona Ercolani e prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, in onda alle 23,20 e in replica ogni venerdì alle 15,20 su Rai 3.

Le telecamere tornano nell’ospedale pediatrico più grande d’Europa per raccontare un nuovo ed intenso viaggio alla ricerca della guarigione e portare sul piccolo schermo storie di alta e media complessità medica documentando dal vivo il miracolo quotidiano della medicina.

In ogni puntata tre storie di vita, tre grandi sfide ogni volta diverse, per raccontare la battaglia quotidiana per la vita.

Nella sesta puntata continua la storia di Aurora che finalmente è pronta per affrontare l’operazione al cervello che potrebbe cambiarle la vita e liberarla definitivamente dalle crisi epilettiche di cui soffre fin dalla nascita.

Arianna ha un anno e mezzo ed è ricoverata nel reparto di Cardiologia da 9 mesi a causa di una miocardite da virus. Da allora è attaccata ad una macchina chiamata “cuore di Berlino” che svolge le funzioni del suo cuore. Le condizioni dell’organo nel corso dei mesi sono inaspettatamente migliorate e il supporto meccanico dovrà essere rimosso tramite un delicato intervento.

Jacopo ha due anni e soffre di sordità profonda, ma da un anno riesce a sentire dall’orecchio destro grazie all’impianto cocleare. Per lui è arrivato il momento di sottoporsi allo stesso intervento per l’orecchio sinistro. Anche suo padre Federico, affetto da sordità profonda, subirà la stessa operazione per la prima volta.