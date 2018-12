Ponte Genova, Renzo Piano: “Il mio progetto si può realizzare in 12 mesi”

L’architetto Renzo Piano ha dichiarato, in un’intervista a Repubblica, che il nuovo ponte da lui progettato per Genova potrà essere realizzato in dodici mesi: “C’è una cordata di aziende di grande livello e un sindaco-commissario che è un vulcano. Lavoreranno senza soste con rapidità. Penso di sì. E sarà un grande momento di solidarietà quello del lavoro nei cantieri“. Secondo l’architetto, “i cantieri sono sempre un momento di solidarietà e far parte di un progetto come questo la farà aumentare. Il lavoro crescerà con l’orgoglio di far parte di questo progetto e non ci sarà nulla di più bello“.