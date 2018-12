Pornostar a Rai Radio2: “Sesso in bagno alla Camera? Hanno fatto bene, volevano tornare adolescenti”

Malena, pornostar pugliese, è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici“, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte.

La pornostar, spiega una nota, “ha commentato la notizia che vorrebbe un deputato della Lega e una deputata del Movimento Cinque Stelle sorpresi a far sesso nel bagno della Camera“: “E che male c’è. Evidentemente non hanno resistito – dichiara Malena – e si sono chiusi in bagno. Beati loro. Mi ricordano i tempi del liceo. Hanno evidentemente voluto provare l’ebrezza di un bagnetto. Ogni tanto fa bene. E’ come quando decidi di fare sesso in macchina per ritornare un po’ adolescente. Il posto più strano in cui l’ho fatto è nel retrobottega di un caseificio, tra mozzarelle, latte e formaggi. Non vi dico l’odore. Al momento, velocemente, quello era l’unico posto. La classica imboscata da ragazzina“:

Malena, poi, ha rivelato: “Sui social sono tempestata di messaggi in cui gli uomini mi inviano foto dei propri membri. Immagini falliche. Prima o poi farò una mostra. Mi mandano certe foto e mi scrivono ‘questo è l’effetto che mi fai’. Mi scrivono anche tante donne. Mi chiedono consigli. Poi c’è anche qualche ragazzo omosessuale che mi ha chiesto consigli per la prima volta. Che mi scrivano anche loro per me è un onore. Mi considerano una maestra nel sesso del lato B. Le donne mi chiedono consigli per il sesso legato al lato B. Hanno questo cruccio, questo problema. Chiedono a me tutto quello che ha a che fare con pulizia, dolore, ansia da prima volta. Questo è un cruccio per le donne, non so perché. Purtroppo non c’è informazione al riguardo. Non c’è una persona a cui chiedere come fare senza provare imbarazzo, per questo alla fine certe domande le fanno a me”.