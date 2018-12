Si svolgerà giovedi 13 dicembre all’Aula Convegni del CNR di Roma la finale della sesta edizione del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica – Giancarlo Dosi, iniziativa che vede ogni anno la partecipazione di oltre 400 autori, tra ricercatori, docenti, giornalisti, studiosi e autori italiani o stranieri, con l’obiettivo di contribuire a rafforzare gli interessi su libro e lettura in Italia nell’ambito di una efficace divulgazione scientifica. Un progetto che mira ad affermare la centralità dell’informazione per il progresso della società e a favorire nei giovani l’interesse per la cultura scientifica, contribuendo a creare una cultura diffusa dell’innovazione e del sapere.

Sarà presente in sala la giuria di 150 persone, presieduta da Giorgio De Rita (Segretario Generale Censis), che voterà in real time l’opera vincitrice di ogni sezione attraverso un sistema elettronico.

Durante la cerimonia la scienziata ILARIA CAPUA riceverà il Riconoscimento Giancarlo Dosi per la Divulgazione Scientifica 2018.

L’iniziativa sarà presentata e condotta dal giornalista Guido Barlozzetti.