Previsioni Meteo Natale, l’Anticiclone delle Azzorre porterà sole e caldo anomalo: oltre +20°C in Sardegna e Sicilia

Previsioni Meteo Natale – Mentre il Nord Italia si prepara a vivere stasera un’altra importante nevicata, al Centro/Sud è tornato a splendere il sole con temperature in sensibile aumento. Così già stamattina la colonnina di mercurio ha raggiunto valori particolarmente miti soprattutto in Sicilia (fino a +18°C) e in Calabria e Sardegna (fino a +17°C). E’ soltanto un piccolo assaggio del caldo anomalo che accompagnerà il weekend e i giorni di Natale in gran parte del Paese. Intanto queste sono le temperature massime odierne:

Sicilia : +18°C a Riposto, Augusta e Linosa, +17°C a Trapani, Mazara del Vallo, Bagheria, Patti, Torregrotta, Giampilieri e Lampedusa, +16°C a Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Marsala, Barcellona Pozzo di Gotto, Cefalù, Castellammare del Golfo, Cinisi, Castelbuono, Ramacca, Ribera, Menfi, Pace del Mela, Calatabiano e Noto.

Sardegna : +17°C a Macchiareddu, +16°C a Cagliari, Capoterra e Geremeas, +15°C a Carbonia, Iglesias, Oristano, Quartu Sant'Elena, Villaputzu, Sestu, Sinnai, Padru, Bosa e Chia.

Calabria: +17°C a Botricello, +16°C a Reggio Calabria, Gioiosa Ionica, Bovalino, Platì e Bova, +15°C a Rosarno e Borgia.

Non sono temperature eccezionalmente elevate per metà Dicembre, ma testimoniano il clima mite già in atto in vista di questo Natale 2018: le temperature aumenteranno ulteriormente nel weekend e in modo particolare Venerdì 21 Dicembre schizzeranno verso l’alto anche al Nord, dove invece sta facendo molto freddo.

Proprio da Venerdì inizierà il lungo periodo di bel tempo provocato dal promontorio dell’Anticiclone delle Azzorre che si porterà sull’Italia con un’alta pressione che supererà i 1025hPa, determinando condizioni di bel tempo diffuso. Una tendenza anticipata in tempi non sospetti su MeteoWeb, già chiara dai modelli a lungo termine e adesso confermata anche nel medio-breve periodo.

Soltanto nelle Regioni tirreniche (soprattutto in Toscana e Campania) avremo un po’ di nuvolaglia con piovaschi, nebbie, foschie e nubi basse, per le correnti occidentali che scorrendo sul mar Tirreno determineranno un alto tasso di umidità. Altrove le temperature aumenteranno sensibilmente, soprattutto sulle isole maggiori: in Sardegna e Sicilia ci attendiamo i picchi più elevati con massime di oltre +20°C, ma in caso di foehn persino al nord/ovest (Piemonte e Liguria) le massime potranno avvicinarsi ai +20°C come anche in tutte le altre Regioni d’Italia. In montagna si registreranno le anomalie più significative, con lo zero termico che schizzerà ad oltre 2.500 metri di altitudine sulle Alpi occidentali. Il freddo e la neve di questi giorni diventeranno così un lontano ricordo anche nel settentrione.