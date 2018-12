Previsioni Meteo Natale, confermato l’Anticiclone delle Azzorre: sole e caldo in tutt’Italia, rischio +25°C in Sicilia [MAPPE]

Previsioni Meteo Natale – Alla faccia di chi continua a storcere il naso, gli ultimi aggiornamenti della tendenza meteorologica a medio/lungo termine per il Natale 2018 confermano quello che su MeteoWeb abbiamo già scritto nei giorni scorsi: aumentano le possibilità che nei giorni “clou” delle festività natalizie, sull’Italia si posizioni un poderoso Anticiclone delle Azzorre, talmente tanto forte da garantire quattro giorni consecutivi di bel tempo assoluto in tutto il Paese, con sole pieno e caldo anomalo. Questi 4 giorni dovrebbero essere, nello specifico:

Sabato 22 Dicembre

Domenica 23 Dicembre

Lunedì 24 Dicembre

Martedì 25 Dicembre

La previsione, seppur ancora da confermare, non è più azzardata: la tendenza evidenzia l’arrivo dell’Anticiclone tra ormai 7 giorni, dopo una settimana molto turbolenta (quella entrante) in cui si alterneranno ondate di maltempo accompagnate da freddo e nevicate, a pause di bel tempo e clima mite (Mercoledì 19 Dicembre sarà un’altra giornata di sole e caldo anomalo in tutto il Paese).

L’Anticiclone di Natale – possiamo iniziare ad abituarci a chiamarlo così – dovrebbe raggiungere il suo picco massimo proprio tra Domenica 23 e Lunedì 24 Dicembre, quando le temperature potrebbero aumentare fino a valori eccezionali per il periodo (vedi mappa accanto), addirittura raggiungendo i +25°C in Sicilia e superando i +20°C su gran parte del Centro/Sud.

Questa situazione potrebbe cambiare soltanto nel giorno di Santo Stefano, Mercoledì 26 Dicembre, quando potrebbe arrivare un nuovo peggioramento accompagnato d’aria fredda. Una situazione potenzialmente estrema proprio a causa del caldo anomalo dei giorni precedenti. Ma di questo parleremo in seguito su MeteoWeb, intanto possiamo fare un passo indietro fino alle prossime ore quando la prima grande nevicata della stagione interesserà il nostro Paese tra Domenica sera e Lunedì, sulle Regioni del Centro/Nord. Qui tutti i dettagli: