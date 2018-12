Prezzi carburanti: ribassi sul gpl

Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di quattro centesimi al litro i prezzi consigliati del Gpl. Ribassi sul Gpl anche per IP e Italiana Petroli (-3 centesimi al litro) e per Q8 (-2 cent). Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,562 euro/litro (-5 millesimi, pompe bianche 1,549), diesel a 1,491 euro/litro (-5, pompe bianche 1,477). Benzina servito a 1,689 euro/litro (-5, pompe bianche 1,598), diesel a 1,620 euro/litro (-4, pompe bianche 1,524). Gpl a 0,680 euro/litro (-2, pompe bianche 0,669), metano a 0,991 euro/kg (+1, pompe bianche 0,980).