Protezione Civile, Borrelli: “Dobbiamo mettere in piedi un sistema che allerti la popolazione”

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, oggi in Aula Paolo VI in Vaticano in occasione dell’udienza con Papa Francesco, ha dichiarato che si sta lavorando ad un sistema di allertamento della popolazione e l’obiettivo potrebbe essere conseguito nel giro di un anno e mezzo: “Dobbiamo mettere in piedi un sistema che allerti la popolazione, per informare i nostri cittadini e per aiutarli ad adottare corretti comportamenti“, ha spiegato.