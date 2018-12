PwC vince il premio “Humana Eco-Solidarity award 2018”

Nel 2017 HUMANA ha raccolto, a seguito della campagna di conferimento aziendale che ha interessato la società di consulenza PwC, 1.100 chili di abiti, determinando impatti positivi dal punto di vista ambientale, economico e sociale in Mozambico, Malawi e India.

La generosità dei dipendenti ha permesso a PwC di ricevere il premio speciale 20 anni nell’ambito dell’“HUMANA Eco-Solidarity Award 2018”.

La raccolta abiti di HUMANA ha prodotto anche benefici sul fronte ambientale: gli abiti donati in particolare hanno permesso di risparmiare oltre 6 milioni e 600 mila litri di acqua e di evitare l’emissione di oltre 3.900 chili di anidride carbonica nell’atmosfera.

La premiazione avviene nella speciale cornice dei 20 anni di attività di HUMANA People to People Italia. L’organizzazione umanitaria, che sostiene e realizza progetti di sviluppo nel Sud del mondo attraverso la raccolta degli abiti, festeggia i suoi vent’anni di storia e impegno in Italia celebrando la ricorrenza con un road show a bordo di uno storico pulmino Volkswagen T2, icona vintage degli anni Settanta e simbolo del percorso di HUMANA che affonda le sue radici nei viaggi di alcuni studenti e insegnanti, che proprio in quel periodo partivano dal nord Europa per raggiungere paesi del sud del mondo. Viaggi che hanno dato vita a tutta l’attività di cooperazione di HUMANA.

Da ottobre a dicembre il road show farà tappa nelle province in cui HUMANA è presente per festeggiare questo importante traguardo e consegnare gli “HUMANA Eco-Solidarity Award 2018”, riconoscimento rivolto ai Comuni e agli Enti che nel 2017 si sono distinti in termini di raccolta di abiti usati. Un viaggio vero e proprio, nello spirito originario dell’organizzazione, ma con un risvolto nuovo e attuale, quello di stringere sempre più il rapporto con le realtà locali delle Amministrazioni comunali e con i cittadini. Una modalità di partecipazione finalizzata a rafforzare ancor più il legame con il territorio in cui HUMANA è sempre più radicata.

HUMANA festeggia così vent’anni di solidarietà, durante i quali la Onlus ha operato in oltre mille Comuni italiani raccogliendo solidarietà. Nel nostro Paese HUMANA, dal 1998, ha contributo alla raccolta di oltre 245 mila tonnellate di abiti e accessori usati che hanno finanziato per 11 milioni di euro azioni solidali in Africa e Asia, raggiungendo una popolazione di 1,5 milioni di persone.

“In occasione dell’anniversario dei nostri primi 20 anni di attività in Italia abbiamo voluto mantenere un rapporto ancora più solido e ravvicinato con le comunità locali e le realtà pubbliche e aziendali che, grazie al loro costante impegno, hanno reso possibile il miglioramento della qualità di vita di milioni di persone” sostiene Ulla Carina Bolin, Presidente di HUMANA People to People Italia ONLUS.

“Siamo felici di aver contribuito agli obiettivi di Humana People to People. Realizzare progetti che mettano in pratica i concetti dell’economia circolare è importante per PwC, perché vogliamo fare la differenza: la raccolta di abiti usati cha abbiamo avviato con HUMANA People to People in collaborazione con tutti i nostri dipendenti riscuote sempre un grande successo; le nostre persone sanno che grazie alla donazione dei loro abiti si crea un circolo virtuoso in termini di impatto sociale e ambientale” ha aggiunto Francesco Ferrara, Partner PwC Italia.