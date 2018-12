Ravenna: intossicazione da monossido di carbonio, un morto

Un uomo è morto ieri notte per intossicazione da monossido di carbonio all’interno della propria abitazione a Faenza, nel Ravennate. Il gas si è sprigionato da una stufa accesa per riscaldare la casa. Trasportate in ospedale anche 2 persone, intervenute per aiutare il 40enne.

Immediatamente sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118: l’uomo stato trovato in gravi condizioni all’interno del bagno, e dopo disperati tentativi di rianimazione, è stato trasportato con un codice di massima gravità in ospedale. E’ morto poco dopo.