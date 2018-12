Tragedia nel Reggino: cade da trattore guidato dal padre, morto bimbo di 7 anni

Tragedia in provincia di Reggio Calabria: un bambino di 7 anni è morto dopo essere caduto dal trattore guidato dal padre. L’incidente è avvenuto alla periferia di Bovalino: l’uomo aveva portato il figlio con sé ed era andato a raccogliere della legna in un terreno di sua proprietà. Rientrando a casa sul mezzo, il piccolo è caduto ed è morto.

I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto i Carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Locri.