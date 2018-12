Regno Unito: il principe Harry rinuncia a battuta di caccia per amore di Meghan

Per il secondo anno consecutivo il principe Harry non parteciperà alla tradizionale battuta di caccia di Santo Stefano della famiglia reale britannica: lo riporta il Daily Mail, secondo cui dietro la scelta di non essere presente a un evento non è mancato per 20 anni, c’è la volontà di non ferire la moglie, la duchessa del Sussex Meghan Markle, animalista, nemica della caccia e degli sport violenti e che rifiuta di indossare pellicce. Alla battuta di caccia, che si terrà nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk parteciperà invece il fratello William, il padre, il principe del Galles, Carlo, e il piccolo George in veste di spettatore.