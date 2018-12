Ricerca e Sanità, Fornero: “Azioni che hanno connotazioni fasciste, brutti segnali”

“Abbiamo un ministro che ha sbattuto fuori dalla presidenza dell’Asi il fisico Battiston, una ministra che cancella tutto il Consiglio superiore di Sanita’, in nome del cambiamento o forse del suo atteggiamento ondivago sui vaccini“: lo ha dichiarato l’ex ministro Elsa Fornero. “Io non esiterei a definire questo come azioni che hanno connotazioni fasciste. Si tratta di brutti segnali“. “In questo Paese si sta instaurando un clima barbaro. Di fronte a certi attacchi nei miei confronti, ho spesso pensato come dovevano sentirsi alcuni professori negli anni del fascismo, prima delle leggi razziali, quando si usava il metodo della calunnia per screditare una persona“.