Rieti, esplosione distributore: la Salaria resterà ancora chiusa

La statale Salaria rimarrà ancora chiusa, in entrambe le direzioni, per facilitare le operazioni di bonifica dell’area colpita dall’esplosione avvenuta ieri nell’area di servizio Ip di Borgo Quinzio, nel Reatino. Il comune di Fara Sabina fa sapere, inoltre, che il traffico rimarra’ vietato temporaneamente anche sulla Salaria Vecchia.

Invariate le indicazioni riguardanti la viabilita’ provvisoria. In particolare per chi proviene da Roma percorrendo la via Salaria o la strada Ss4Dir e’ prevista una diramazione a Passo Corese, area semaforica; per chi proviene da Rieti e’ prevista diramazione su strada Farense SP41, altezza Corese Terra, direzione Canneto; per Poggio Mirteto e’ prevista diramazione per strada SR313; e’ consentito il traffico, sulla Vecchia Salaria, solo dei mezzi pesanti (sopra le 3,5t) e dei mezzi di soccorso.