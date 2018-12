Rieti, esplosione distributore sulla Salaria: “Chi l’ha visto?” segnala un disperso

In riferimento all’esplosione verificatasi ieri pomeriggio in provincia di Rieti, dove in un’area di servizio IP sulla Salaria hanno perso la vita 2 persone e altre 18 sono rimaste ferite, nella puntata di “Chi l’ha visto?” è stata denunciata la scomparsa di un uomo: “Non abbiamo più notizie di Andrea, ha una Opel Corsa nera vecchio modello“. Una donna di nome Barbara ha chiamato per denunciare la scomparsa di un suo familiare, che presumibilmente poteva trovarsi nella zona di Borgo Quinzio. La donna ha detto di aver provato a chiamare ripetutamente il numero di cellulare del suo parente, senza ricevere risposta.

Nell’incidente ha perso la vita un vigile del fuoco di Rieti, e risulta una seconda vittima non ancora identificata: si tratta di un corpo carbonizzato.