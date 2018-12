Lo ha appreso l’Agi da fonti istituzionali. La viabilita’ verra’ dirottata sui percorsi alternativi gia’ attivi dal primo pomeriggio, per consentire il traffico diretto da Roma a Rieti e in direzione opposta.

La strada statale Salaria restera’ chiusa tutta la notte, per consentire a vigili del fuoco e forze dell’ordine di proseguire le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dell’area coinvolta nell’esplosione della cisterna presso il distributore Ip di Borgo Quinzio, nel Comune di Fara in Sabina.

Rieti, esplosione in via Salaria: strada chiusa tutta la notte per bonificare l’area

