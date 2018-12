Rinnovabili: Repower collabora con Omnes attraverso il suo fondo Capenergie3

Attraverso la sua filiale italiana, Repower Italia, l’operatore energetico grigionese e Omnes, primario investitore con sede a Parigi che opera su scala europea a livello di private equity e infrastrutture, attraverso il suo fondo Capenergie 3, annunciano la loro joint venture, Repower Renewable, finalizzata alla gestione del portafoglio di impianti e allo sviluppo di nuovi progetti di produzione nel settore delle energie rinnovabili. La costituzione di Repower Renewable era già stata comunicata il 6 dicembre 2018.

Il portafoglio di Repower Renewable comprende impianti idroelettrici, solari ed eolici realizzati negli ultimi 15 anni da Repower o da Elettrostudio Energia, con una capacità produttiva totale di circa 90 MWe. Tutti gli impianti e le future attività di Repower Renewable si concentreranno nel mercato italiano.

Repower Renewable è detenuta al 65% da Repower Italia e al 35% da Capenergie 3 (un fondo dedicato alle energie rinnovabili e gestito da Omnes). Il valore complessivo dell’operazione è di circa 100 milioni di euro. La costituzione di Repower Renewable è in linea con gli ultimi orientamenti di mercato che indicano una ripresa generale del settore delle energie rinnovabili in Italia. È inoltre coerente con gli obiettivi strategici di Repower che mira a una produzione che derivi al 100% da fonti rinnovabili.

Fabio Bocchiola, Direttore della filiale italiana di Repower, commenta: «Repower Renewable rappresenta un elemento chiave della strategia di crescita nel settore della produzione di energia verde e conferma l’interesse di Repower nel mercato italiano. Il nuovo gruppo, creato con il fondo di Omnes, valorizzerà l nostro impianto e progetti esistenti nonché un gruppo significativo di impianti realizzati da Elettrostudio Energia nel corso di anni di sviluppo in progetti di piccole e medie dimensioni inerenti diverse tecnologie».

Serge Savasta, socio accomandatario di Omnes, dichiara: «Con i fondi Capenergie, Omnes è stata fra i primi a finanziare la transizione energetica in Europa. Per più di 10 anni la strategia coerente di investimento di Omnes è stata sviluppare capacità di produzione di energia pulita in partnership con PMI francesi ed europee. Abbiamo trovato in Repower un partner perfetto per realizzare questo obiettivo ambizioso».