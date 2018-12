Riscaldamento globale, relazione del Texas: “I cambiamenti climatici intensificheranno i disastri naturali, precipitazioni e uragani sempre più intensi”

In Texas, i disastri naturali della portata della distruzione dell’uragano Harvey dello scorso anno diventeranno più frequenti a causa dei cambiamenti climatici, avvisa una nuova relazione ordinata dal Governatore repubblicano Greg Abbott in uno stato in cui lo scetticismo sui cambiamenti climatici è molto profondo. Ma la relazione non menziona il riscaldamento globale e nelle azioni urgenti che il Texas dovrebbe compiere per evitare che uragani e inondazioni si intensifichino, non si parla di ridurre i gas serra in uno stato che primeggia per quanto riguarda le emissioni di carbonio negli USA. Inoltre, nella relazione di 200 pagine non appare neanche la definizione “cambiamenti climatici”, se non nelle note a piè di pagina che fanno riferimento a documenti scientifici.

Questa relazione non è stata richiesta come valutazione dei cambiamenti climatici in Texas. È invece il risultato della ricostituzione di una task force che Abbott ha creato dopo che l’uragano Harvey ha devastato la costa del Texas, uccidendo oltre 100 persone e causando danni stimati in 125 miliardi di dollari. L’uragano di categoria 4 ha scaricato oltre 1270mm di pioggia su Houston, lasciando la 4ª città più grande della nazione sommersa dall’acqua. Nel sottolineare come i disastri futuri siano inevitabili in Texas, la relazione fa notare che l’aumento dei livelli del mare e le precipitazioni estreme siano diventati più frequenti negli ultimi decenni. “I rischi di inondazioni per la costa del Texas e per gran parte del resto dello stato continueranno ad aumentare. L’attuale consenso scientifico indica quantità crescenti di precipitazioni intense abbinate alla probabilità di uragani più intensi”, si legge. La relazione esorta le autorità statali e locali a pensare in “termini generazionali” per la progettazione delle infrastrutture sulla Costa del Golfo.

Nella sua carriera, Abbott è sempre stato evasivo su quanto creda che l’attività umana stia influenzando il clima. In tutti gli Stati Uniti, solo negli ultimi 2 anni, le tempeste e i disastri naturali hanno ucciso moltissime persone, danneggiato o distrutto decine di migliaia di case e costano decine di miliardi di dollari. Lo scorso mese, una relazione della Casa Bianca ha avvisato che questo tipo di disastri sta peggiorando a causa del riscaldamento globale e ha fatto notare che gli ultimi anni hanno infranto i record americani per quanto riguarda i danni inflitti dal maltempo, che ammontano a quasi 400 miliardi di dollari dal 2015. La relazione della Casa Bianca ha frequentemente contraddetto il Presidente Trump. Trump e i repubblicani sostengono di non poter dire quanto dei cambiamenti climatici sia causato dall’uomo e quanto sia naturale. Citando numerosi studi, la relazione ha indicato che oltre il 90% del riscaldamento attuale è causato dall’uomo. Senza gas serra, le forze naturali, come i cambiamenti nell’energia solare, potrebbero raffreddare leggermente la Terra.