L’impianto di risalita, dopo una breve interruzione per motivi di sicurezza, e’ tornato in servizio. Non vi sono stati feriti. Sul posto sono giunti anche i carabinieri.

Potrebbe essere stata una sigaretta gettata via la causa di un piccolo rogo di boscaglia nei pressi della cabinovia Col Raiser, in Val Gardena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tempestivamente spento le fiamme.

Rogo sotto cabinovia in Val Gardena

