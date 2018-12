Roma: arte e cultura in biblioteche e municipi

Cineforum, presentazioni di libri, reading di poesia, letture per ragazzi, incontri con gli autori, conferenze su temi archeologici e di antiquaria romana, musica da camera, visite guidate in bicicletta, autentiche “chicche” su temi e personaggi che difficilmente troverete sul web. È Roma capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi, incontri, mostre e attività per bambini e adulti. E non solo nelle sedi deputate, nei grandi musei e nelle accademie, ma nella rete delle piccole e medie “case della cultura” distribuite capillarmente in città, dal centro alla periferia. Una prerogativa tutta romana. E, trattandosi di sedi pubbliche, nella maggior parte dei casi la partecipazione è gratuita.

Ecco alcuni appuntamenti per la settimana dal 24 al 30 dicembre nelle Biblioteche e nei Municipi.

Municipio I. Alla Biblioteca Casa delle Letterature, in piazza dell’Orologio 3, fino al 31 gennaio 2019 è visitabile la mostra Natale a Calais, IX Edizione, a cura di Maria Ida Gaeta e realizzata in collaborazione con Vivarte s.r.l.s. con opere di Tommaso Spazzini Villa.

Alla Biblioteca Centrale Ragazzi – Centro Specializzato Ragazzi, in via San Paolo alla Regola 15/18, sabato 5 gennaio alle 11, nell’ambito della manifestazione Gli alberi danzanti, attenti ai lupi e alle ragazze spettacolo teatrale ispirato a Cappuccetto Rosso, a cura di Bernadetta Lucchetti e Pino Grossi.

Municipio III, alla Biblioteca Ennio Flaiano, in Via Monte Ruggero 39, fino al 23 gennaio è visitabile la mostra Il fantastico mondo di Emma Perodi. In occasione del centenario dalla morte della scrittrice toscana, una mostra, letture per ragazzi e uno spettacolo teatrale per ricordarla e conoscerne la vita e le opere.

Municipio IV. Alla Biblioteca Aldo Fabrizi, in Via Treia 14, il 27 dicembre alle 10.30, nell’ambito della manifestazione Respirando Cultura – Municipio IV: Slowtour Cine – Architettonico San Basilio. A piedi raccontando la storia l’archeologia, l’architettura ed i set cinematografici del Municipio. Inoltre, fino al 5 gennaio 2019, Esposizione: paesaggi e ritratti di Pietro Falcone. L’artista è presente dal 1956 nelle più importanti manifestazioni d’arte, esponendo in collettive e personali.

Fino al 31 dicembre per il progetto Street Frames, saranno realizzati dei murales al Mercato coperto di Casal de’ Pazzi a cura dell’Associazione di Promozione Sociale A.DNA. L’Associazione Culturale Slowtour presenta Alla scoperta del Municipio IV a passo lento, un tour a piedi attraverso i quartieri del territorio che si svolgerà in tre diverse tappe: giovedì 27 tour cine-architettonico a piedi di circa 2 ore nel quartiere San Basilio con appuntamento alle 10.30 davanti alla Biblioteca Aldo Fabrizi, in via Treja 14, punto di partenza e di arrivo dell’itinerario; venerdì 27 sarà la volta di Pietralata e Tiburtino III con il tour cine-architettonico della durata di circa 2 ore e mezza partirà alle 10.30 dalla Stazione Metro B di Pietralata per concludersi in via Grotta di Gregna 37, davanti alla Biblioteca Vaccheria Nardi; sabato 29, infine, trekking urbano tra i quartieri Rebibbia e Casal de’ Pazzi con partenza prevista alle 9.00 dalla Stazione Metro B di Rebibbia dove si farà ritorno dopo circa 4 ore e mezza di cammino. Durante il percorso sarà possibile fare visita alla Biblioteca Fabrizio Giovenale in via Fermo Corni.

Municipio V. Al Nuovo Cinema Aquila dal 24 dicembre il film di animazione Spider Man – Un nuovo universo di Peter Ramsey, Bob Persichetti e Rodney Rothman.

Alla Biblioteca Goffredo Mameli, in via del Pigneto 22, fino al 26 gennaio 2019 mostra fotografica e documentaria L’altro fronte. L’impegno delle donne nella Grande Guerra. Al Teatro Biblioteca del Quarticciolo, in via Castellaneta 10, il 27 dicembre alle 16.30 proiezione del film di animazione Gli eroi del Natale, regia di Timothy Reckart (2017). Il 28 dicembre alle 16.30, proiezione del film Sherlock Gnomes di John Stevenson (2018). Il 29 dicembre alle 16.30, proiezione del film Luis e gli alieni, regia di Christoph Lauenstein e Wolfgang Lauenstein (2018).

Il 28 – 29 dicembre a largo Augusto Corelli, davanti al mercato di via Dameta nel Quartiere La Rustica, alle 16.30 Il Mercante di Venezia di William Shakespeare con la Compagnia del Teatro dell’Orologio. Proseguono, inoltre, le iniziative di Un Natale in Compagnia, manifestazione realizzata con il sostegno economico del Municipio. Al Mercato di Villa Gordiani, via Rovigno D’Istria 30, prosegue la mostra fotografica Tracce Prenestine dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 14.00 con aperture straordinarie lunedì 24 ad orario prolungato fino alle 16.00. La mostra, ad ingresso gratuito, è realizzata dall’associazione Sguardoingiro e dal Centro di documentazione territoriale Maria Baccante – archivio storico viscosa, e si compone di due sezioni: Alla scoperta del Borghetto Prenestino e Le donne e largo Preneste: la fabbrica e il lago. Ed ancora, nella sede dell’Associazione Culturale La Farandola, via P.R. Pirotta 95, prosegue la mostra patrocinata dal Municipio dal titolo ¿Vintage Foto; Colori e non solo… ad ingresso gratuito.

Municipio VI. Alla Biblioteca Rugantino, in via Rugantino 113, sabato 29 dicembre dalle 11 alle 12.30 incontro La comunicazione nella coppia – nell’ambito del ciclo di incontri a cura della Dott.ssa Chiaralisa Lupelli. Alla Biblioteca Collina della Pace, in via Bompietro 16, il 27 dicembre alle 16, nell’ambito del progetto Famiglie in gioco: Dialogare giocando, torneo WII U a premi per ragazzi e genitori a cura di Daniele Santangelo.

Municipio XI. Alla Biblioteca Renato Nicolini, in via M. Mazzacurati 76, il 28 dicembre alle 17 proiezione del film di animazione Dickens: l’uomo che inventò il Natale, regia di Baharat Nalluri (2017).