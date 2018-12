Roma: domani assemblea dei Geologi del Lazio, al centro professione e prevenzione

Domani, 11 dicembre 2018, l’Ordine dei Geologi del Lazio terrà a Roma l’Assemblea generale degli iscritti, dedicata al tema “La professione del Geologo nel Lazio: prevenzione, analisi e soluzioni”. Interverranno numerosi esponenti istituzionali ed esperti di settore. Tutte le province del Lazio saranno rappresentate in assemblea dai professionisti locali, i quali metteranno in evidenza sia le criticità presenti nei territori provinciali, sia le difficoltà rilevate nell’approcciarsi a problematiche tecniche per trovare soluzioni adeguate ed evolute. Molteplici i temi che saranno trattati: dissesti e pericolosità nei territori interessati dal sisma dell’agosto 2016, l’erosione costiera, le potenzialità e criticità delle risorse idriche, la stabilizzazione dei fenomeni franosi, la liquefazione dei terreni, le indagini e tecniche di monitoraggio delle cavità sotterranee, le risorse minerarie e la definizione dei valori geochimici sito-specifici.