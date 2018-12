“C’e’ una situazione di crisi ambientale dovuta all’incendio ma non ci sono rischi imminenti per la salute della popolazione e questo lo dice l’Asl“, ha precisato Giovanni Caudo, presidente del III municipio di Roma.

“Si sta valutando un’ordinanza della sindaca di chiusura delle scuole nel raggio di 500 metri“: lo ha dichiarato Giovanni Caudo, presidente del III municipio di Roma, in riferimento all’incendio divampato nell’impianto Tmb Ama di via Salaria.

Roma, incendio in impianto rifiuti: “Si valuta l’ipotesi scuole chiuse”

