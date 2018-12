Tre persone sono morte in Russia, a Magnitogorsk, per l’esplosione verificatasi in un appartamento e provocata da una fuga di gas: la deflagrazione ha causato il crollo parziale del palazzo, dal quale sono state estratte vive una decina di persone, ha riferito l’agenzia Tass.

I dispersi sarebbero 79 secondo Tass, che cita il vicegovernatore della regione di Chelyabinsk, Oleg Klimov.