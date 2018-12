Allerta alimenti contaminati: ritirato salame IGP dagli scaffali, chi lo ha acquistato non deve consumarlo (LOTTO E MARCHIO)

E’ di qualche giorno fa l’avviso del Ministero della salute del richiamo di un lotto di salame felino Igp marchio Sant’Antonio e Terre della Bassa, prodotto da “Le Fattorie di Parma srl” nello stabilimento di via Priorato 96, a Sanguinaro di Fontanellato, in provincia di Parma (marchio di identificazione IT1985/L). Il richiamo è motivato dalla non conformità per parametri di sicurezza alimentare di tipo microbiologico. Il prodotto richiamato è venduto dimezzato in confezioni sottovuoto da circa 310 grammi, con scadenza in data 14/01/2019 e numero di lotto F13A18M. Chi ha già acquistato il prodotto con le caratteristiche indicate non deve consumarlo ed è chiamato a restituirlo al punto vendita dove è avvenuto l’acquisto.