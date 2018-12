Sanità: la Liguria promuoverà le tecniche salvavita dei bambini

All’unanimità il Consiglio regionale della Liguria oggi pomeriggio a Genova ha approvato una proposta di legge per diffondere le tecniche in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare.

L’iniziativa è il frutto di una mediazione tra una proposta del M5S e un’altra sullo stesso tema presentata da FdI, Forza Italia, Lista Toti e Liguria Popolare.

Prevede di formare sulle tecniche salvavita contro il rischio soffocamento attraverso le Asl tutti coloro che quotidianamente sono in contatto con i bambini, a partire dalla famiglie fino alla scuola e di portare avanti corsi formativi sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero e sull’impiego degli strumenti per contrastare l’arresto cardiaco nei luoghi di aggregazione.

“Anche un solo bambino salvato, anche un solo caso di soffocamento evitato vale piu’ di una legislatura” ha detto il consigliere M5s Andrea Melis (M5S). “Sono più di 50 i bimbi morti ogni anno in Italia per soffocamento, uno alla settimana”, evidenzia il capogruppo Matteo Rosso (FdI). “Un provvedimento atteso per affrontare una tematica che desta preoccupazione in ogni famiglia. – interviene l’assessore regionale Sonia Viale – Per scongiurare il rischio di nuovi decessi di piccoli ci dobbiamo impegnate a spiegare a tutti come intervenire in caso di emergenza”.