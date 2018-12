Salute, USA: giornalista repubblicana muore per influenza suina

La giornalista e commentatrice repubblicana Bre Payton è morta dopo avere contratto l’influenza suina, cioè il virus dell’influenza A (H1N1).

La 26enne era una collaboratrice del magazine online conservatore The Federalist e di Fox News. Secondo i medici, a provocare la morte sarebbero stati l’influenza H1N1, e forse una meningite.

La giornalista viveva a Washington ma si trovava per lavoro a San Diego, in California.

E’ stata un’amica a trovarla ieri priva di conoscenza.