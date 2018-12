Sanità, ancora formiche in un ospedale di Napoli: reparto chiuso un’ora

Risale a due giorni fa una nota indirizzata alla Direzione Sanitaria e a quella generale dell’ Asl Napoli 1 con la quale il direttore sanitario dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, Giuseppe Matarazzo, segnalava la presenza di formiche nell’ospedale.

“Come ho più volte segnalato, è un ospedale vulnerabile che necessita di interventi strutturali“, aveva scritto. Erano state notate due colonne di insetti nell’angolo di una stanza del pronto soccorso, quella dell’accettazione chirurgica, che hanno spinto il responsabile della Chirurgia d’urgenza e laparoscopica a ordinare la chiusura temporanea dell’ambiente per consentire le dovute pulizie.

Dal punto di vista dell’assistenza non ci sono state conseguenze per i pazienti. L’ambiente e’ rimasto chiuso meno di un’ora per consentire la bonifica. I Nas hanno fatto una nuova ispezione dopo la segnalazione e nonostante la bonifica hanno trovato ancora formiche dietro una armadietto del pronto soccorso.