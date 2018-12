Save the date, convegno sulla mobilità: “Dal dua fuel all’elettrico”

Roma Capitale, in collaborazione con la Rete di EcoFuturo, organizza il convegno “Dal dual fuel all’elettrico” anche in previsione della messa al bando di alcune categorie di automezzi diesel e benzina, sulla scia dei divieti già in atto da questo autunno in numerosi centri grandi e medi del distretto padano. Si tratterà di un convegno non solo di impostazione ma anche di disegno di un nuovo modello di mobilità sostenibile, tagliato su un area metropolitana come quella di Roma, con l’individuazione degli attori tecnologici capaci di dare adeguate soluzioni per la tutela ambientale. L’evento si colloca nella fase di disegno della futura mobilità, con l’obiettivo di costruire una strategia che consenta un programma di penetrazione delle wall box di ricarica lenta in città, riducendo nel contempo l’impatto delle motorizzazioni diesel e benzina di auto e di veicoli commerciali che resteranno in circolazione.

Altro obiettivo del convegno è quello di individuare un percorso di disintossicazione dall’uso del motore endotermico in ambito urbano per la riconversione globale, senza accentuare processi di rottamazione anticipata che costituiscono un autentico delitto ambientale ai danni del pianeta, puntando invece a tutte le forme di possibili revamping dei motori.

«La trasformazione a Gpl o a metano la conosciamo già con le auto a benzina ma ora la svolta è che possiamo farlo anche con il motore diesel e questo significa innanzi tutto furgoni e mezzi commerciali che fanno decine di migliaia di km all’anno. – dice Fabio Roggiolani, cofondatore di Ecofuturo – Noi scommettiamo che la riduzione degli inquinanti dei mezzi riconvertiti dual fuel sia superiore al 50% proiettando questi mezzi nella parte alta degli euro ovvero 4, 5 e 6. Proponiamo per questo una sfida per tutti coloro che vorranno fare come San Tommaso».

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

INTRODUZIONE AI LAVORI

Silvano Simoni – Coordinatore Progetti Europei, Resilienza – Roma Capitale

SALUTI ISTITUZIONALI

Giuseppina Montanari- Assessora alla Sostenibilità Ambientale – Roma Capitale

Luca Montuori – Assessore all’Urbanistica – Roma Capitale

Linda Meleo – Assessore città in movimento – Roma Capitale

Enrico Stefano – Presidente Commissione III – Mobilità Roma Capitale

Dario Tamburrano – Europarlamentare (EFDD-M5S)

INTRODUZIONE

Fabio Roggiolani e Daniele Rocchi: Presentazione dello studio del parco veicolare internazionale – Rete Ecofuturo

PRIMA SESSIONE

· La qualità dell’aria a Roma (video) – Francesca Costabile (CNR-ISAC)

· Le centraline dual fuel per il diesel a biometano – Roberto Roasio (Ecomotive Solutions)

· Il ruolo emergente del biometano -Christian Curlisi (Direttore CIB)

· Massimo Centemero (Presidente CIC)

· Arrivano i traghetti fotovoltaici – Prof Fabio Massimo Frattale Mascioli Pomos (Polo Mob. Sost. Univ. La Sapienza)

· Una rete per la mobilità – Andrea Ricci (Snam4mobility)

· Giuseppe Spanto (lscleanair)

· Spolveriamoci! – Jacopo Fo ( Ecofuturo)

BIO SPUNTINO

SECONDA SESSIONE

· Il deployment del progetto Horizon 2020 Smart Sharing SMASH: Il caso del Liceo Majorana di Roma Spinaceto –

· Alessandro Cantore (CEO Greenspider Gmbh), Gianfranco Nanni (Corporate Marketing Manager ASKOLL), testimonianza degli studenti

· La ricarica elettrica lenta è per tutti – Alessandro Giubilo (Ass. ASSIEME)

· Francesco Gargani (PWC Price Watwerhouse Coopers)

· Il manifesto della mobilità elettrica per i bisogni dei consumatori delle città metropolitane – Mauro Vergari (Adiconsum)

· Le energie alternative nel motor-sport Angelo Raffaele Pelillo (Pres. Comm. Energie Alternativa ACI Sport)

· Dal diesel al metano: la svolta dei TIR e delle grandi navi – Mauro Concezzi (Resp. Naz. CNA-Fita)

· On. Michele Dell’Orco (Sottosegretario MIT)

· Sen. Mauro Coltorti (Presidente Commissione Trasporti del Senato)

Coordinano gli interventi: Sergio Ferraris (Direttore di Qualenergia) e Michele Dotti (Ecofuturo)

In Piazza del Campidoglio sarà esposta l’auto dual-fuel che ha compiuto il raid Torino-Pechino