L’aeroporto di Catania tornerà totalmente operativo, senza più limitazioni, alle 20 di questa sera.

Potranno esserci ritardi su voli in arrivo e in partenza ma il traffico si andrà normalizzando. Lo fa sapere su Twitter Sac, la societa che gestisce l’aeroporto di Fontanarossa, il cui spazio aereo è rimasto parzialmente chiuso oggi per la ripresa dell’attività dell’Etna.