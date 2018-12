Scontro tra 2 aerei militari USA in Giappone: 5 dispersi

Incidente in Giappone: un caccia militare FA-18 e un aereo turboelica rifornitore KC-130, entrambi statunitensi, sono entrati in collisione durante un’esercitazione a 100 km da Capo Muroto, nella prefettura a sud di Kochi.

Sette membri degli equipaggi sono rimasti coinvolti: 2 militari sono stati recuperati dai soccorsi aerei e marittimi, mentre risultano ancora dispersi gli altri 5. Il primo soldato sarebbe in condizioni stabili, mentre del secondo non si hanno ancora informazioni, ha riferito un portavoce del Ministero della difesa a Tokyo.

Gli aerei erano decollati dalla base militare statunitense di Iwakuni, a sudovest dell’arcipelago, in cui sono dispiegati almeno 120 velivoli statunitensi.

Le circostanze dell’incidente non sono ancora note.