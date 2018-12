Scontro tra barche nella laguna di Venezia, una è affondata: si cerca un disperso

Due persone in salvo e una dispersa. E’ il bilancio di uno scontro tra due imbarcazioni, avvenuto nella Laguna di Venezia, nella zona di Valle Sette Morti, verso l’1.30 della scorsa notte. Dopo l’impatto una delle due barche è affondata. Dei due uomini che erano a bordo uno è riuscito a mettersi in salvo, dell’altro, un 50enne, sono in corso le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco, con l’ausilio anche dell’elicottero, e del nucleo sommozzatori.Due persone che si trovavano a bordo delle imbarcazioni sono state messe in salvo da un peschereccio di passaggio. Erano entrambe in ipotermia e sono state accompagnate all’ospedale per accertamenti. Il terzo, invece, risulta ancora disperso. E mentre sono in corso le operazioni di recupero del barchino affondato, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.