Sicilia, frana di Castronovo: sopralluogo della Regione

“Ho sentito telefonicamente il sindaco di Castronovo di Sicilia Vito Sinatra, al quale ho assicurato l’intervento immediato della Regione, anche se la competenza è della Città metropolitana di Palermo. Proprio stamane, ho inviato il capo della Protezione civile Calogero Foti per fare un sopralluogo nella zona e rendersi conto direttamente della portata della frana, che ha un fronte molto vasto di oltre settanta metri“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in riferimento all’interruzione della viabilità sulla SP48 del Palermitano

Nell’immediato, si dovrebbe procedere con un bypass per consentire temporaneamente una rapida soluzione del problema. A regime, la soluzione definitiva prevede un viadotto.

Nei prossimi giorni verrà affidato l’incarico per un’indagine geologica e geognostica per verificare profondità e tipo di frana.