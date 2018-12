Smog Brescia: il livello di PM10 migliora, da domani stop alle limitazioni per le auto

Da domani, giovedì 27 dicembre, le limitazioni di primo livello nei comuni interessati della provincia di Brescia per i livelli di inquinamento sono revocate: ieri la concentrazione media di PM10 si è mantenuta al di sotto del limite per il secondo giorno consecutivo, e di conseguenza a partire da domani verranno revocati in automatico i provvedimenti temporanei. Le medie sono state inferiori alla soglia in tutte le province lombarde, con qualche isolato superamento in alcune stazioni brianzole (Cantù 56, Meda 51).