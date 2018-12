Smog: la Corte Ue annulla in parte le norme sui limiti delle emissioni delle auto

La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata a favore dei ricorsi presentati dalle città di Parigi, Madrid e Bruxelles contro i nuovi limiti di emissione di inquinanti per motori diesel: gli standard destinati ad essere applicati in prove in condizioni reali sarebbero “troppo alti“.

La Corte ha annullato parzialmente il regolamento che stabilisce gli standard Euro 6 per il collaudo di nuove auto.