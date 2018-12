Rientra l’allerta smog in Emilia-Romagna: misure di emergenza solo a Ferrara

A Natale aria più respirabile in Emilia-Romagna: i valori delle polveri inquinanti PM10 sono rientrati nei livelli consentiti per legge ovunque tranne che nel Ferrarese. E’ quanto emerge dal bollettino odierno dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpae).

A Reggio Emilia e Modena rientrano dunque le misure emergenziali scattate giovedì scorso fino ad oggi compreso: da domani potranno tornare a circolare i veicoli diesel Euro4 e saranno rimosse le limitazioni al riscaldamento di abitazioni e locali commerciali. Queste e altre piu’ specifiche misure invece restano applicate solo a Ferrara in quanto unica provincia in cui al 23 dicembre i valori non erano rientrati nei limiti. Il prossimo bollettino Arpae e’ previsto giovedi’ prossimo.