Smog Emilia-Romagna: PM10 oltre i limiti, scattano le misure d’emergenza

Scattate oggi le limitazioni previste in caso di superamento dei livelli di PM10 a Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Modena e Forlì–Cesena: stop per tre giorni anche ai diesel Euro 4 e ulteriori restrizioni per riscaldamenti privati e commerciali.

Le centraline Arpae hanno rilevato tra sabato e lunedì livelli di polveri sottili oltre i livelli di guardia, complici anche le condizioni meteo degli ultimi giorni.

Oltre allo stop ai diesel euro 4 dalle 08:30 alle 18:30, è previsto anche il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli e l’abbassamento delle temperature a 19°C in abitazioni e a 17°C negli spazi commerciali.